Polyphony Digital n'a pas encore annoncé la date de sortie de Gran Turismo 7, mais selon une publicité YouTube découverte par quelqu'un de GTPlanet, le jeu vise un lancement au cours du premier semestre 2021. L'annonce elle-même indique «Sortie prévue pour la première moitié de 2021 », ce qui confirme apparemment que nous n'aurons pas à attendre trop longtemps pour mettre la main sur la prochaine entrée dans la franchise de course phare de Sony. Malheureusement, cela ne fera pas la fenêtre de lancement de la PS5.

posted the 11/02/2020 at 05:27 PM by jenicris