Le jeu avait été annoncé pour la Saturn et Playstation avant d'être annulé. La démonstration a eu lieu au stand Bandai Visual dans le cadre du Tokyo Game Show ‘97 qui s'est tenu au Tokyo Big Sight et ouvert au public du 22 au 23 mars 1997.La vidéo vient d’apparaitre sur internet.Le projet était donc un jeu vidéo Dragon Ball contrôlé par motion captureBientôt l’annonce d’un projet Dragon Ball sur Playstation 5 preparez vous.

posted the 10/30/2020 at 10:22 AM by amassous