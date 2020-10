Un trailer pour annoncer la présence des Yigas dans Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau

Ceux qui ont joué à Breath of the Wild se souviennent assurément des Yigas, ces espèces de ninja qui nous attaquaient sur le chemin en se faisant passer pour des personnes en détresse, et sachez qu'ils seront donc au programme du scénario deafin d'en savoir plus sur leur origine, incluant la présence de leur chef suprême Kohga.Un petit trailer vient illustrer l'annonce, en attendant la sortie le 20 novembre.