Bluepoint : c'était bien Demon's Souls Remake

Bon on ne va pas cacher qu'on s'y attendait UN PEU vu les rumeurs insistantes : le fameux gros projet de Bluepoint sera bien un remake de, celui par où tout a commencé à l'époque PlayStation 3, et qui fera donc son retour sur PS5 en collaboration avec Japan Studios.Là encore pas de date de sortie, ce qui limite les espoirs d'un jeu signé pour le lancement de la console, mais qui sait où mèneront les précisions à venir prochainement.- Présence d'un "Fractured Mode" (encore à définir).- Deux configurations : fluidité et visuel.