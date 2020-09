Microsoft donne les tarifs de l'abonnement Xbox All Access en France

A l'approche de l'ouverture des réservations (le 22 septembre), Microsoft France précise les tarifs de l'abonnement Xbox All Access, et s'il n'y a pas de surprise pour la Xbox Series S (24,99€ par mois pendant 2 an), celui de la Xbox Series X sera finalement de 32,99€ par mois/2 ans (contre 34,99$ aux USA par exemple).Pour rappel, le Xbox All Access vous donne accès à :- La console, tout simplement- Le Xbox Live GOLD- Le Game Pass Xbox- Le Game Pass PC- L'EA Play- Le xCloud