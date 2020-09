La Nintendo 3DS est officiellement morte La Nintendo 3DS est officiellement morte

Certains pensaient que c'était déjà le cas depuis un moment mais Nintendo vient seulement d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil de la Nintendo 3DS en annonçant officiellement la fin de production pour la totalité de la gamme, donc incluant la 2DS et les modèles « New ».



Une nouvelle page qui se tourne 10 ans après des débuts compliqués puis une vraie percée grâce à une première baisse de prix et un catalogue qui a doucement commencé à grimper en million-seller. Malheureusement pour elle, si son soutien a été meilleur que pour celui de la PS Vita, la 3DS fut comme cette dernière touchée par l'évolution d'une société où beaucoup se sont tournés vers le mobile, au point que sans même rivaliser un seul instant avec le parc de la DS, ses 76 millions ne lui ont même pas permis de dépasser celui de la PSP.



D'ailleurs au rythme où vont les choses, la Switch devrait avoir dépassé ce quota d'ici quelques mois (et donc en seulement 4 ans), l'hybride ayant même déjà réussi à vendre plus de jeux.