PlayStation 5 : enfin les prix et ''LES'' dates, en plus d'une ''PS Plus Collection'' en bonus

ET VOILA ! Il était temps, et nous avons enfin les données manquantes du lancement de la PlayStation 5 qui arrivera donc le 12 novembre… mais pas partout, et en tout cas pas chez nous puisqu'on parle des USA et du Japon pour exemple. Le reste du peuple dont la France ? Ce sera le 19 novembre.Sinon les prix sont ceux des dernières rumeurs : 399€ la version Digital, 499€ la version disque.Et bonus, Sony se lance dans son propre service à abonnement, le nouvellement nommé « PS + Collection » qui donnera accès à la majeure partie des titres first-party de la PlayStation 4, en plus de quelques jeux tiers.Plus d'infos à venir.- Des précisions sur le fameux « PS Plus Collection » : ce sera sans surcoût mais uniquement réservé aux premiers possesseurs de la PlayStation 5, donc sur une période donnée du lancement à on ne sait encore quand.- Vous aurez donc accès gratuitement à plusieurs jeux PS4 rétrocompatibles sur votre PS5, dont au moins 18 listés dans la vidéo ci-dessous. On ne sait pas s'il y en aura davantage.