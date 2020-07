Ubisoft : face à l'enquête accablante de Libération, Serge Hascoet pose sa démission Ubisoft : face à l'enquête accablante de Libération, Serge Hascoet pose sa démission

Ubisoft ne pouvait rester silencieux devant l'ampleur de la situation via les accusations de pure culture toxique révélée par le magazine Libération et le grand ménage a été fait, pile avant la conférence histoire de commencer à passer à autre chose.



Ont ainsi démissionné avec effet immédiat Serge Hascoët, le numéro 2 de la boîte qui visiblement voulait plus ou moins faire tourner des collaboratrices sur son zizi pour des soucis de créativité (y a des gens comme ça…), mais également Yannis Mallat (le boss d'Ubisoft Canada) qui n'est pas en reste niveau conneries, et enfin Cécile Cornet (directrice des ressources humaines) qui aurait mieux fait de prêter l'oreille face aux plaintes des employés plutôt que de leur conseiller d'aller voir ailleurs et d'interdire l'utilisation de l'application Whispli pour masquer les preuves.



Le départ le plus emblématique restera donc celui de Serge Hascoët, homme considéré si puissant dans la boîte qu'il pouvait valider ou effacer n'importe quel projet tel Thanos, mais l'époque montre que personne n'est totalement intouchable et c'est désormais Yves Guillemot qui assurera l'intérim, quand bien même lui aussi est touché par l'affaire, beaucoup estimant qu'il a fermé les yeux devant les agissements de son ex-bras droit, incluant harcèlement, propos homophobes et sombres affaires de drogue.



Sinon, Assassin's Creed Valhalla sortirait le 17 novembre...