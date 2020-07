PlayStation 5 : première jaquette dévoilée PlayStation 5 : première jaquette dévoilée

Plus besoin de spéculer et de se faire tromper par les fanmade en surnombre : voici officiellement à quoi ressemblera les boîtes de jeu PlayStation 5 qui débouleront en rayon pour cette fin d'année, ici dédié à Marvel's Spider-Man : Miles Morales et qui fait dans la simplicité en respectant néanmoins les nouveaux codes-couleurs de la machine (blanc et bleu donc).



Rien de plus pour le moment et plus qu'à attendre les visuels des autres représentants du launch.