IDG : la ''taxe Next Gen'' (+5 à 10€) va toucher une bonne partie des AAA IDG : la ''taxe Next Gen'' (+5 à 10€) va toucher une bonne partie des AAA

Le NBA 2K21 à 69,99$ (75€ chez nous, voir 79,99€) ne sera pas l'unique cas à subir la « taxe Next Gen » si l'on en croit les sources d'IDG Consulting, dont les propos ont été relayés par GamesIndustry : d'autres grands acteurs du secteur s'apprêtent également à revoir à la hausse leurs tarifs sur PlayStation 5 et Xbox Series X.



En cause, tout simplement l'évolution naturelle du marché, et des coûts de développement qui ont doublé voir triplé, alors que la dernière vraie hausse de prix date de 2005/2006 avec la transition PS3/360, où les jeux sont passés aux USA de 49,99 à 59,99$ (et chez nous 69,99€ même si tout dépend des crémières).



Yoshio Osaki (PDG d'IDG) défend d'ailleurs par avance l'industrie en expliquant que tout a augmenté en 10 ans, que ce soit le prix du ticket de cinéma (+39 % aux USA), celui de l'abonnement Netflix (+100%) et qu'on s'en sort presque bien avec une augmentation de +17 % en 15 ans, ce qui n'empêchera pas de tilter sur le fait que le secteur a déjà trouvé moult façons de compenser la hausse des coûts, entre DLC, micro-transactions, promotions alléchantes sur les stores et autres services à abonnement… sans parler du fait qu'il est bien plus commun de voir des titres dépasser aujourd'hui les 10 millions de ventes qu'il y a 15 ans.



IDG ajoute néanmoins que tous les jeux ne vont pas augmenter, mais cela sera sûrement le cas d'une bonne majorité de AAA.