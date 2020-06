Cyberpunk 2077 est ENCORE reporté Cyberpunk 2077 est ENCORE reporté

A peine le temps d'éternuer qu'une alerte générale vient nous mettre une claque inattendue dans la face : Cyberpunk 2077 est officiellement reporté au 19 novembre, au lieu de septembre, soit dans les alentours du lancement de la Next Gen on notera, sans que cela signifie qu'une version dédiée sera prête à ce moment (c'est même peu probable).



Bon bah... patience hein.



UPDATE



- CD Projekt Red tient à indiquer que le jeu est terminé de bout en bout, et donc que tout est implémenté de A à Z. Ils veulent juste peaufiner au maximum niveau équilibrage, bugs, etc.

- On rappelle qu'une nouvelle présentation reste programmée pour jeudi prochain.