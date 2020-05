[Rumeur] Pikmin 3 Deluxe en approche [Rumeur] Pikmin 3 Deluxe en approche

Pikmin 4, ça commence à faire long pour un projet censé être « quasiment terminé » il y a des années (on imagine du coup rebooté depuis) mais les fans auront tout de même droit à une friandise entre temps puisque VentureBeat rapporte qu'un Pikmin 3 Deluxe est dans les cartons, et aurait dû être annoncé dans le cadre du Direct E3 en même temps que le récemment officialisé Paper Mario et la brouettes de remasters Mario 3D.



On peut donc imaginer une annonce proche, de manière aussi bourrine que cette après-midi.