[Rappel] Nintendo Switch Indie World à 18h00

Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là hier : en attendant le vrai Direct (pour la semaine prochaine à en croire des rumeurs de plus en plus insistantes), Nintendo tiendra son nouvel Indie World aujourd'hui même à 18h00 pour faire le point sur l'actualité indés de la Switch.Comme de coutume, on peut s'attendre à des annonces, des dates de sortie précises et on l'espère des lancements immédiats sur l'eShop histoire de nous occuper et oublier que le soleil brille dehors sans nous.