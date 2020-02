Bloomberg : la menace d'un recul des livraisons de Switch s'étend à l'occident (coronavirus) Bloomberg : la menace d'un recul des livraisons de Switch s'étend à l'occident (coronavirus)

La hausse des ventes de Switch dans le dernier rapport japonais ne doit pas cacher la réalité : beaucoup ont compris que ce boost était dû à un soudain empressement des intéressés avant de probables pénuries annoncées par Nintendo, évidemment dû à l'épidémie de coronavirus.



Et cette crainte vient soudainement de prendre une nouvelle ampleur avec un nouveau papier sourcé de Bloomberg déclarant que les problèmes d'approvisionnement pourraient rapidement toucher l'occident, aussi bien l'Europe que les USA et pour cause : même si la firme a désormais une partie de sa production au Vietnam (le hasard ayant voulu cette mise en place après les menaces de Trump sur de nouvelles taxes, certes écartées depuis), certains matériaux d'importance continue de provenir du marché chinois. Matériaux qui commencent justement à montrer des signes d'épuisement.



Bien entendu, on ne parle pas d'une rupture de stock totale mais néanmoins d'un gros recul sur les livraisons dont on commencerait à ressentir les effets à partir d'avril.