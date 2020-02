Metroid Prime 4 : Retro Studios s'offre les talents de Jhony Ljungstedt (Battlefield) Metroid Prime 4 : Retro Studios s'offre les talents de Jhony Ljungstedt (Battlefield)

Ne pouvant être qualifié que de vétéran chez DICE (18 ans de carrière chez eux), Jhony Ljungstedt ne participera pas à la révélation du Battlefield Next Gen en 2021, ayant quitté ses collègues pour tenter une nouvelle aventure chez Retro Studios qui continue visiblement de recruter de beaux talents dans l'industrie, peu après Kyle Hefley, spécialisé dans la modélisation des armures (auparavant chez 343 Industries).



Il va sans dire que Ljungstedt va désormais plancher sur un certain Metroid Prime 4 et le directeur artistique et accessoirement concepteur de niveaux devrait y trouver son compte avec un CV des plus fournis en jeu à la première personne, de Battlefield à Medal of Honor en passant par Mirror's Edge.



Cela ne nous dit pas quand nous verrons enfin le retour de Samus, mais on tient à rappeler que des bruits de couloir évoquent la possibilité d'un remaster de la Trilogy Prime, ainsi qu'un possible nouvel épisode 2D. A suivre.