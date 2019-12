Black Friday US : 830.000 Switch écoulées Black Friday US : 830.000 Switch écoulées

S'il faudra attendre encore un peu pour savoir si Nintendo est bien ressorti vainqueur du Black Friday US (les retours vont dans ce sens), on a au moins des données on ne peut plus claires puisque directement livrées par la firme. Voici donc.



Du 24 au 30 novembre aux USA :



- 830.000 Switch vendues

- Meilleure semaine dans la carrière de la console

- 17,5 millions de Switch vendues depuis ses débuts



Total LTD de certains jeux first-party (toujours aux USA) :



- Pokémon Epée & Bouclier : 3 millions de ventes

- Mario Kart 8 Deluxe : 8,5 millions

- Super Smash Bros. Ultimate : 8 millions

- Super Mario Odyssey : 6,5 millions

- New Super Mario Bros. U DX : 1,5 million