Switch : 41,67 millions de consoles écoulées + mise à jour des chiffres softwares Switch : 41,67 millions de consoles écoulées + mise à jour des chiffres softwares

Au tour de Nintendo de dévoiler ses revenus fiscaux pour la période couvrant juillet à septembre, où la belle forme de la Switch ont permis un beau CA équivalent à 2,2 milliards d'euros (+23%) et un bénéfice opérationnel proche des 550 millions, donc (et c'est une première depuis bien longtemps) supérieur aux résultats de Sony Interactive qui doit néanmoins faire face au contexte de fin de génération.



Dans le détail de la Switch :



- 4,8 millions de Switch écoulées durant ce trimestre

- Donc 1,95 millions de modèles Lite

- La console atteint les 41,67 millions

- L'objectif reste de 18 millions de machines sur la totalité de l'année fiscale



- 35,8 millions de jeux vendus cet été

- 246 millions au total



Donc si tout se passe bien pour Nintendo, la Switch devrait dépasser les 52 millions d'unités écoulées au 31 mars 2020, ce qui lui permettrait de dépasser le total de la Super Nes, mais également la Xbox One, si du moins les chiffres en rumeurs sont fiable (plus rien d'officiel depuis un moment déjà).



Les 10 plus gros succès de Nintendo

(entre parenthèse la différence par rapport au 30 juin)



1) Mario Kart 8 Deluxe : 19,01 millions (+ 1,1 million)

2) Super Smash Bros. Ultimate : 15,71 millions (+ 1 million)

3) Super Mario Odyssey : 15,38 millions (+ 800.000)

4) The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 14,45 millions (+ 900.000)

5) Pokémon Let's Go : 11,28 millions (+ 300.000)

6) Splatoon 2 : 9,28 millions (+ 260.000)

7) Super Mario Party : 7,59 millions (+ 600.000)

8) New Super Mario Bros. U DX : 4,59 millions (+ 500.000)

9) Super Mario Maker 2 : 3,93 millions (+ 700.000)

10) The Legend of Zelda : Link's Awakening : 3,13 millions (N)



Pour les détails :



- En quelques semaines, Link's Awakening s'installe dans le top 10 et devance le total des ventes de Mario Tennis Aces ou encore l'oubliable 1-2 Switch (3 millions de ventes quand même).

- Super Smash Bros. Ultimate atteint la deuxième place mais il n'y a pas trop d'espoir pour le sommet du classement : Mario Kart 8 Deluxe continue de faire le patron et dépassera sûrement les 20 millions avec les fêtes de noël.

- Ce même Mario Kart 8 Deluxe devient le troisième plus gros succès de la saga, et devrait dépasser un jour ou l'autre l'épisode DS (23,5 millions). Pour l'épisode Wii, c'est une autre affaire (37 millions).

- Fire Emblem : Three Houses démarre avec 2,29 millions d'unités pour ce trimestre, devenant déjà le deuxième plus gros succès de la série derrière Fates et ses quasi 3 millions (aidé par les multiples versions).

- Pas d'informations concernant Marvel Ultimate Alliance 3 (néanmoins décrit comme un succès aux yeux de Nintendo et Koei Tecmo) ni Astral Chain.



Pour le dernier semestre (d'ici le 31 mars 2020) et outre Luigi's Mansion 3 désormais disponible, la Switch comptera « au moins » sur Pokémon Epée & Bouclier, Animal Crossing : New Horizons et le remaster (traduit) de Tokyo Mirage Sessions.