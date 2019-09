Mario Kart Tour : un gros record d'audience pour un jeu Nintendo sur mobile Mario Kart Tour : un gros record d'audience pour un jeu Nintendo sur mobile

Après de nombreux échecs (relatifs en fonction du budget), exception faite de Fire Emblem Heroes, Nintendo tient enfin peut-être son premier vrai carton sur mobile, déjà en terme d'audience : Mario Kart Tour a attiré 20 millions d'utilisateurs le jour de son lancement, soit trois fois plus que Super Mario Run même s'il faut prendre en compte que ce dernier était au départ une exclusivité Apple Store.



Niveau revenus, l'affaire est en revanche beaucoup plus floue pour le moment. Sensor Tower parle d'un million de dollars en poche pour les micro-transactions (quatre fois moins que Fire Emblem à sa sortie) mais cela n'a aucune importance car le vrai filon se situe dans l'abonnement mensuel à 5,49€, et que personne n'a encore lâché un billet puisque les 12 premiers jours sont gratuits.



A voir le prochain bilan dans quelques semaines.