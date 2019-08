Le prochain projet de Fumito Ueda a dépassé la phase de prototype Le prochain projet de Fumito Ueda a dépassé la phase de prototype

Très discret depuis le lancement de The Last Guardian (disponible depuis bientôt trois ans déjà), Fumito Ueda est visiblement prêt à aborder son nouveau chantier avec son studio indépendant GenDesign.



Les nouvelles sont parvenues depuis Polygon qui a fait un rapport sur l'investisseur Kowloon Nights, aidant des studios de petite taille à lancer des projets avant de les laisser trouver un éditeur une fois que les choses ont pris forme. Dans le lot, il y a donc le prochain Ueda qui annonce avoir passé la dernière année à « prototyper » avec son équipe de multiples idées avant de retenir celle qui sera au centre de son prochain bébé.



« La période de prototype était longue mais en valait la peine. Nous progressons très bien maintenant. […] Ce projet présentera des éléments à la fois inattendus et familiers. »



Patience maintenant avant d'en voir la couleur.