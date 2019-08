EA toujours aussi peu chaud pour soutenir la Switch EA toujours aussi peu chaud pour soutenir la Switch

Si elle n'a clairement pas le catalogue des PS4/One, la Switch parvient néanmoins à attirer à nouveau quelques tiers occidentaux après le drame Wii U, parfois de manière totalement inattendue, mais sans pour autant faire l'unanimité parmi les stars de l'industrie.



Chez les réticents, la tête d'affiche est indéniablement Electronic Arts qui, depuis le lancement de la machine il y a plus de deux ans, n'a jamais été plus loin que quelques sous-versions de FIFA ainsi que Fe et Unravel Two.



Alors que la console est désormais au-delà des 36 millions d'unités distribuées, avec un objectif supérieur à 50 millions d'ici fin mars 2020, les actionnaires commencent à lever le doigt face au manque d'intérêt que porte l'éditeur à la dernière de Nintendo. C'est le cas de Jeffrey Cohen (Stephens Inc.) qui, lors de la dernière réunion faite aux investisseurs, a souhaité savoir pourquoi il n'y avait pas davantage de titres, notamment Les Sims 4 qui a ses yeux a de grandes chances de se vendre sur Switch.



Pour le PDG Andrew Wilson, la raison est simple : le public EA ne se trouve globalement pas sur Switch et les études montrent qu'une bonne partie de ceux qui possèdent la machine ont également un autre support à coté comme un PC, une PS4 ou une One (ce qui est vrai), et que pour un même jeu multi-supports, le public l'achètera majoritairement sur un support plus puissant.



L'homme ne tartinera pas davantage sur le sujet, ce qui est une preuve qu'il ne faudra pas s'attendre à mieux dans les temps à venir, mais certains soulèveront que (hors indés) les ventes moindres sur Switch n'empêchent pas d'en voir d'autres balancer des annonces comme The Witcher 3, Doom Eternal ou encore récemment The Outer Worlds. A croire que la vraie question lorsqu'on parle d'EA, ce n'est pas « Est-ce que le jeu sera rentable ? » mais « Va t-il rapporter énormément ? ».