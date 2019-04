La PlayStation 4 proche des 100 millions La PlayStation 4 proche des 100 millions

Et c'est maintenant Sony qui nous balance ses résultats fiscaux pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, où la division JV affiche toujours une indécente forme : c'est la meilleure année dans l'histoire du constructeur, avec des bénéfices en hausse de 75 %.



Un résultat notamment dû à quelques belles cartouches (genre God of War ou Spider-Man si vous connaissez) et des abonnements PS Plus toujours en forme avec 36,4 millions de joueurs qui lâchent un billet chaque mois, soit 2,2 millions de plus que l'année précédente.



Fin de génération oblige, le hardware est lui en baisse avec 17,8 millions de machines vendues en un an (1,2 million de moins qu'au précédent rapport), pourtant tout de même le total à 96,8 millions de PS4 à travers le monde.



Pour l'année fiscale en cours, Sony anticipe forcément une nouvelle baisse en prévoyant 16 millions de ventes d'ici le 31 mars 2020, ce qui permettrait à la console d'atteindre le cap des 112-113 millions, dépassant ainsi le total de la PlayStation première du nom.