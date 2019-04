Nintendo Switch : la MAJ 8.0.0 disponible Nintendo Switch : la MAJ 8.0.0 disponible

Nintendo vient de publier sur l'intégralité des territoires la MAJ 8.0.0 de sa Switch, qui malheureusement ne propose pas d'évolutions marquantes mais juste quelques petits détails toujours appréciables.



Parmi les choses en vrac, on retiendra dans le menu paramètre une nouvelle option de contrôle parental pour la VR (NintendoLabo quoi), de nouveaux avatars, une option zoom activable en pressant deux fois la touche home, ou encore la possibilité de maintenir la console en veille quand on la débranche ou lorsqu'on la retire du dock.



En plus notable, signalons une option de tri dans le menu « Tous les Logiciels » à défaut d'avoir un système de dossier qui commence sérieusement à se faire attendre (surtout pour ceux qui ont une grosse carte mémoire pour tous leurs jeux démats) mais aussi et surtout la possibilité de pouvoir transférer ses sauvegardes d'une console à l'autre, en prenant évidemment en compte qu'il ne s'agit pas d'une copie puisque les données seront du coup supprimées de la console source.



Une option néanmoins appréciable pour ceux qui ne peuvent pas profiter du Cloud (ceux qui ne sont pas abonnés au service online donc), surtout si les rumeurs de nouveaux modèles Switch sont validées dans les semaines/mois à venir.