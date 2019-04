Super Mario Odyssey et Zelda : Breath of the Wild compatibles avec le kit VR NintendoLabo

C'est non sans un certain sourire que nous avions accueilli l'annonce du quatrième kit de, consacré à une expérience VR assez simplette faite une fois encore de quelques mini-jeux, sauf que la firme semble vouloir aller plus loin que prévu.Dans la volonté de faire quelques tests dans le secteur, peut-être pour préparer quelque chose de plus imposant à l'avenir, Nintendo nous annonce en effet que le kit sera compatible avecet, le premier dans le cadre de trois petites missions seulement, tandis que le deuxième proposera l'intégralité de l'expérience.Assez surprenant, et on attendra donc le 25 avril pour juger le résultat.