Charts Japon : un Devil May Cry 5 essouflé

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 4 au 10 mars 2019, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté Software :Il est rigolo de constater que la Switch et la PS4 se partagent chacune une moitié du tableau même si l'une aurait préféré inverser les rôles. Plus sérieusement, outre le portage dequi continue de prouver que la 3DS, ça suffit, constatons le faible départ dequi se contente d'environ 115.000 ventes hors dématérialisé, contre près de 250.000 au lancement de. Il fait en revanche aussi bien que le reboot UKLes sorties du prochain rapport :(PS4, One)(PS4, Switch)(PS4, One)Coté Hardware :Le lancement du précité donne un peu de chaleur à la PS4 qui repasse au dessus des 30.000, sans pour autant inquiéter la Switch qui ne bouge plus de ses hauteurs désormais inatteignables pour la concurrence. On remarquera que la PS Vita garde elle sa nouvelle dynamique de chant du cygne, au point de se dire qu'en fonction du stock restant dans les bacs, les 6 millions sont peut-être de l'ordre du possible.