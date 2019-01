La PS4 aujourd'hui proche des 92 millions La PS4 aujourd'hui proche des 92 millions

En ce début d'année, Sony nous fait directement un point sur le marché de la PlayStation 4 avec des chiffres judicieusement arrêtés au 31 décembre dernier, où la console a atteint les 91,6 millions d'unités vendues à travers le monde, en faisant pour l'heure un succès équivalent à celui de la PlayStation 2 dans le même laps de temps.



On apprend en outre qu'il y a aujourd'hui environ 90 millions d'utilisateurs actifs sur le PSN, ce qui ne donne malheureusement pas d'indications sur le nombre d'abonnés PS Plus (non obligatoire pour les F2P, au hasard Fortnite).



La console connaît malgré tout une légère baisse (18 millions d'exemplaires vendus en 2018, contre 20,5 millions en 2017), ce qui n'est pas très étonnant pour une machine dans le dernier tiers de sa carrière, et il lui reste encore probablement deux ans pour grimper de nouveaux paliers, et même davantage car on sait pertinemment que les ventes ne vont pas soudainement se stopper même avec l'arrivée future de la PS5.



Enfin niveau software, la console a réussi à écouler depuis sa sortie 876 millions de jeux (en comptant le dématérialisé) dont 9 millions de Spider-Man, une performance largement supérieure à Uncharted 4 sur la même période.