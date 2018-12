Persona 5 R : une annonce cette semaine ? Persona 5 R : une annonce cette semaine ?

En rumeur depuis quelques temps, l'officialisation de Persona 5 R ne devrait plus tarder si on prête attention à la routine d'Atlus concernant les noms de domaine :



- Le site PQ2.jp a été enregistré en avril 2017 avant d'être uploadé sur les serveurs d'Atlus le 27 juillet 2017, six jours avant l'annonce officielle de Persona Q2.

- Le site Persona-Dance.jp a été enregistré à la même date avant d'être uploadé sur les serveurs d'Atlus le 28 juillet 2017, cinq jours avant l'annonce officielle de Persona 3 Dancing et Persona 5 Dancing.

- Le site FullBody.jp a été enregistré le 31 octobre 2017 avant d'être uploadé sur les serveurs d'Atlus le 11 décembre 2017, huit jours avant l'annonce officielle.



Et voilà que le site P5R.jp, enregistré l'année dernière, a été uploadé hier sur les serveurs d'Atlus, ce qui devrait donc logiquement signifier qu'une annonce claire tombera dans le courant de la semaine.



Selon les bruits de couloirs, il devrait s'agir d'une version « Complete » du RPG ayant déjà rencontré un beau succès (donc incluant au moins la totalité des skins DLC, et pourquoi pas de nouveaux bonus). Reste à voir si cette édition, qui sortira à coup sûr sur PS4, fera également un tour du coté de la Switch pour suivre avec la récente annonce de Joker au casting de Smash Bros Ultimate.