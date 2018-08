[FY] La PS4 au-dessus des 82 millions [FY] La PS4 au-dessus des 82 millions

Avec des morceaux comme God of War et plus modestement Detroit : Become Human, Sony ne pouvait pas louper ses résultats du dernier trimestre (avril-juin) et c'est donc sans surprise que la branche JV affiche un CA de 3,6 milliards d'euros (+124%) et 640 millions d'euros de bénéfice (+65%).



Tous les voyants sont au vert, exception faite du nombre d'abonnés PS Plus en légère baisse (-300.000, pour 33,9 millions au total), ce qui n'empêche pas de donner aux dirigeants l'envie de rehausser les objectifs fiscaux avec 1,9 milliards d'euros souhaités d'ici le 31 mars 2019, contre 1,4 milliards annoncé au départ, et 17 millions de consoles distribuées (contre 16 millions).



- 3,2 millions de PS4 distribuées entre avril et juin

- 82,2 millions au total depuis le lancement

- Objectif de 96 millions de PS4 d'ici mars 2019