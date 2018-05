[LEAK] Bandai Namco co-développeur du prochain Super Smash Bros [LEAK] Bandai Namco co-développeur du prochain Super Smash Bros

Vous ne connaissez probablement pas Tiago Sonobe mais sachez que ce brave homme vient probablement de passer un mauvais quart d'heure chez Nintendo. Actuellement employé chez eux depuis août 2016, ce « software engineer » était juste avant cela dans les troupes de Bandai Namco et voilà qu'il nous révèle avoir quitté ces derniers « juste avant le début du chantier de Super Smash Bros », qui tournerait sur un moteur sur lequel il a bossé.



Bref, tous les indices pointent désormais sur le fait qu'il s'agirait bien d'un nouvel épisode, et sachez que Tiago a depuis supprimé son tweet, et même son compte Twitter.