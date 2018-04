Dark Souls Remastered reporté sur Switch Dark Souls Remastered reporté sur Switch

Pas de bol pour les joueurs Switch impatients d'enchaîner les morts honteuses jusque dans les toilettes : leur version de Dark Souls Remastered est reportée pour cet été (sans plus de précisions), avec l'Amiibo qui va avec.



Sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, rien ne change : le lancement reste prévu pour le 25 mai prochain.