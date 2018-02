Charts US : Switch leader et Monster Hunter au top pour démarrer l'année Charts US : Switch leader et Monster Hunter au top pour démarrer l'année

Dernier semaine du mois donc l'heure est venue pour le bilan NPD pour les charts US de janvier, avec un marché hardware en grande forme : plus d'un million de consoles vendues, ce qui n'était pas arrivé pour un mois de janvier depuis 2011.



La Switch est numéro 1 des ventes, tandis que la PS4 est première des revenus. Dans tous les cas, ça se tient dans un véritable mouchoir de poche : en terme de billets récoltés, la différence entre la PS4 et la One est de l'ordre de 3 %, et l'explication est simple puisque la One X se vend plus que la PS4 Pro (mais la PS4 Slim fait elle mieux que la One S).



Notons que la 3DS a fait un excellent mois : le meilleur depuis janvier 2013 !



Software



- Monster Hunter World fait le meilleur démarrage de la série.

- Dragon Ball FighterZ fait le deuxième meilleur démarrage de la série après… Dragon Ball Z Budokai (2002).

- Flop attendu pour Dissidia Final Fantasy NT qui démarre à la 19ème place.



1. Monster Hunter World

2. Dragon Ball FighterZ

3. Call of Duty WWII

4. Playerunknown's Battlegrounds

5. GTA V

6. NBA 2K18

7. Super Mario Odyssey

8. Zelda : Breath of the Wild

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. Madden NFL18



11. Star Wars Battlefront II

12. Assassin's Creed Origins

13. EA Sports UFC 3

14. Rainbow Six Siege

15. FIFA 18

16. Dragon Ball Xenoverse 2

17. Les Sims 4

18. Splatoon 2

19. Dissidia Final Fantasy NT

20. Need for Speed Payback