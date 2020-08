Nous sommes pleinement engagés à faire progresser le ray tracing, et le fait de voir ce service disponible sur la PS5 est probablement la plus grande caractéristique qui nous enthousiasme. Le SSD plus rapide aidera beaucoup à améliorer l'expérience du joueur, mais l'ajout de la fonction de ray tracing est le genre de chose qui représente pour nous un véritable saut générationnel dans le hardware