Tests

Bien trop étirée en longueur à coups de portages & remakes, la carrière de la 3DS n’est plus dans sa dernière ligne droite : on peut raisonnablement dire qu’elle s’est terminée depuis un moment, mais la console continue de courir vers on ne sait où après avoir pourtant franchie la ligne d’arrivée. Les éditeurs ont un par un fait leurs valises et sauf surprise dans les mois à venir, cette nouvelle édition de(devenue en passant) pourrait bien être l’un des tous derniers jeux de Nintendo sur cette machine, voir-même le dernier vu qu’il n’y actuellement rien d’autre d’annoncé dessus.Un titre Wii donc, ce qui n’est pas une première puisque la 3DS a déjà eu l’occasion d’accueillir avant ça duet même, et il est de toute façon habituel pour un support Nintendo de terminer sa vie par un énième jeu sur la boule rose. Si vous l’aviez loupé à l’époque, apprenez donc que cet épisode a le mérite de jouer un minimum l’originalité puisque ici, Kirby ne peut plus avaler ses opposants, étant plutôt transposé dans un monde tout mignon fait de laine et son attaque transformera juste l’opposant en pelote. Quelques pouvoirs restent néanmoins présents (tous étant utiles, ce qui est une bonne chose), de même que les transformations qui, hormis la taupe, sont toutes agréables à prendre en main et permettent d’offrir une variété des situations que n’avait pas toujourssur Switch, l’un des opus les plus sages de la saga sorti de son aspect multi.Globalement, ça reste tout de même classique et toujours très court (environ 6 heures en ligne droite) avec seulement 28 stages auxquels on peut heureusement ajouter celui de l’introduction, 7 boss et, principale motivation, le besoin de battre ses derniers avec un certain score pour débloquer pas moins de 14 stages supplémentaires, soit 50 % du contenu tout de même. Dans un jeu où Kirby ne peut même plus mourir (sauf en mode Diabolique), la progression et l’envie du 100 % pour gratter quelques heures de plus sont donc rythmées par la collectionnite d’objets à raison de trois par niveaux, les quatre mini-jeux assez simplistes à débloquer et les deux nouveautés de cette version : les stages en mode difficile et les sessions sympas mais peu nombreuses aux commandes de Dadidou et Meta Knight. Mais pas de bol, là où l’on aimait bien les petits médaillons dequi représentaient toute l’histoire de la franchise, et même les puzzles de, ici, les seules choses à débloquer seront des meubles et du papier peint pour agrémenter votre petite maisonnette. Mouais.