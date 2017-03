Playstation 4





●L’histoire se déroulera six mois après celle d'Uncharted 4. Chloe fait appel aux services de Nadine pour l’aider dans sa quête pour trouver la défense brisée de Ganesh.



●Au départ , le studio voulait faire une aventure avec Sam Drake et Victor Sullivan, mais l’âge de ce dernier était trop contraignante. Ils ont pensé ensuite à se concentrer sur le passé de Sully avant d’abandonner l’idée







●Le méchant est un mercenaire et philosophe nommé Asev qui «pense» qu'il est un descendant de l'Empire Hoysala qui a duré jusqu'au 15ème siècle, et de ce fait la défense de Ganesh lui reviendrait de droit.



●La relation entre Chloe et Nadine évoluera tout au long du jeu, ce qui sera reflété à la fois dans l'histoire et le gameplay. Nadine, qui jouera un rôle similaire à Sam dans Uncharted 4, peut aider Chloé au combat, mais elle sera plus enclin à le faire au fur et à mesure qu'elles apprendront à se faire confiance.







●Dans l'ensemble, The Lost Legacy sera plus personnel puisque Chloe possède des origines indiennes et ne s’est pas rendue dans le pays depuis un bon moment. Son passé sera donc au centre du scénario et en particulier sa relation avec son père qui était un archéologue.



●Chloe a un petit complexe d'infériorité, elle veut être célèbre comme Drake.



●L'hindouisme jouera un rôle important dans le récit, Naughty Dog veut en effet traiter l'aspect culturel avec la plus grande fidélité possible en liant à la fois les histoires des dieux hindous et de l'empire Hoysala à l'histoire de Chloe.







●Contrairement aux autres Uncharted, il s'agit d'une histoire sur la région et sa religion.



●Ils ont ajouté Nadine puisque les contrastes sont tout aussi amusants et excitants que les similitudes. Nadine est en effet très structurée et pragmatique, Chloe est imprévisible et émotionnelle.



●Ce standalone se déroulera entièrement en Inde, à la manière du premier Uncharted qui se situait dans une seule région. L'équipe a mentionné que l'inde sera le plus grand niveau de l’histoire de la franchise. Game Informer a pu découvrir deux endroits, dont la chaîne de montagnes des Ghats occidentaux qui serait plus vaste que les décors de Madagascar dans Uncharted 4



●Chloe n’est pas aussi forte en escalade et en combat que Nathan, ce qui l’obligera à réagir différemment selon les situations. Une jeep sera aussi de la partie et elle sera équipée d’un treuil comme dans Uncharted 4, de même que la corde.



●Chloe n'aura non pas un journal, mais un le smartphone qui lui permet de faire le point sur ses trouvailles et ses indices



●The Lost Legacy va également introduire le crochetage de serrure , qui permettra d'ailleurs d'accéder à certains objet , par exemple un pistolet silencieux (oui il y en aura un).



●Le directeur de jeu Kurt Margenau a mentionné que The Lost Legacy a le plus gros contenu annexe pour les joueurs à découvrir, y compris plus de de collectibles, plus de combats et des dialogues bonus à écouter durant l’aventure.



● L'équipe a également pris en compte les feedback du quatrième opus, en incluant plus de puzzles (certains seront liés à l'environnement) et moins de caisses à pousser.







●Une partie de l'exploration fait penser aux deux premiers Uncharted, avec ce côté mystique en visitant des temples et des vieilles églises.



●L'organisation d'Asev joue un rôle semblable à la façon dont Nathan et Sam étaient poursuivis par Shoreline, l'ancienne société de Nadine. Asev connaît Nadine personnellement et professionnellement,.



●Il "pourrait" y avoir des caméos de personnages familiers des épisodes précédentes.



●Les deux femmes auront plusieurs costumes et Nadine pourra marquer des ennemis et exécuter des éliminations furtives.



●The Lost Legacy sera livré avec tout le contenu multijoueur, ainsi que le mode survie (horde) d'Uncharted 4.





Le magazine Gameinformer nous livre de nouvelles informations dans son dernier numéro consacré à Uncharted The Lost Legacy. Cependant pas de date de sortie, même si elle fixé pour plus tard dans l'année. On néanmoins retenir pour l'heure: