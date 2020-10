Bande Annonce

Hello tout le monde !Elle est là ! La BA du film le plus attendu de l'année.Par ceux qui soit des gros problèmes de vue et quelques cases en moins. Une fois n'est pas coutume, Hollywood vient d'accoucher d'un monstre avec un scénar tout droit sorti de enfers. Un nanar né, riche. Je vous laisse seuls juges. En fait non. C'est déjà de la merde, et ça donne vraiment envie de voir comment ils vont remassacrer Resident Evil.Sinon même si elle est toujours aussi peu crédible en guerrière elle vieillit bien la Jovovich. Le Cinquième Élément restera à jamais son plus grand rôle, et elle joue une grosse gogolle.Bonne journée à tous !