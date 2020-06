Préparons un peu plus le terrain pour le jeu. C'est maintenant l'hiver, environ un an après les événements du premier jeu. Le New York de Marvel est couvert de neige et, juste avant les vacances de Noël, une guerre a éclaté entre un groupe énergétique et une armée criminelle de haute technologie. La nouvelle maison de Miles à Harlem est au cœur de la bataille.

Nous savons que beaucoup d'entre vous veulent connaître l'ampleur de ce jeu. Notre équipe chez Insomniac a travaillé incroyablement dur pour vous apporter une fantastique aventure Miles Morales depuis que nous avons terminé le développement du Spider-Man de Marvel. Vous allez vivre un arc d'histoire complet avec Miles, qui s'apparente davantage à un jeu comme Uncharted : Lost Legacy en termes de portée globale. Marvel's Spider-Man : Miles Morales est une expérience importante, sincère, émotionnelle et essentielle à l'expansion de l'univers de Marvel's Spider-Man. Et nous espérons qu'il en sera de même pour vous.

Nous sommes également ravis que le jeu démontre la puissance de la PlayStation 5 en cette période de vacances. Spider-Man de Marvel : Miles Morales présentera le chargement quasi instantané, le ray-tracing, l'audio 3D et la manette DualSense. Nous avons amélioré nos personnages grâce à des scans en 4D et à un meilleur ombrage de la peau pour des personnages plus réalistes et des cheveux à base de splines qui bougent beaucoup plus naturellement. De nombreux assets de la ville ont également été mis à jour pour tirer profit de la nouvelle console. En vivant l'histoire de Miles, vous verrez, entendrez et ressentirez les choses d'une toute nouvelle manière, tout cela grâce à PS5.