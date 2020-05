"En ce qui concerne le lancement de la PlayStation 5, bien que des facteurs tels que les employés travaillant à domicile et les restrictions sur les voyages internationaux aient présenté quelques défis en ce qui concerne une partie du processus de test et la qualification des lignes de production, le développement progresse avec le lancement de la console prévu pour la saison des vacances 2020 ", indique Sony dans son rapport. "Pour l'instant, aucun problème majeur n'est apparu dans le pipeline de développement des jeux pour les studios de Sony ou ceux de ses partenaires".

Who likes this ?

posted the 05/13/2020 at 08:52 AM by jenicris