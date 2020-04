Tests

Concept phare dedepuis tellement d’années qu’on ne les compte plus,est récemment revenu pour une quatrième monture Switch et diable que c’est toujours aussi bon, sans qu’il y ait d’ailleurs de raisons que ce ne soit pas le cas puisque le concept est de base béton et à moins de faire n’importe quoi, on ne peut pas se louper. Car c’est possible, et le petitsur ce même eShop Switch est de mon point de vue un ratage complet car quand j’aime ouvrir un débat sur le besoin d’options d’accessibilités dans « certains » jeux, l’inverse est de même : il est tout simplement honteux d’imposer des aides alors qu’on n’a rien demandé, au point de pousser étrangement à l’erreur quand on est habitué à faire sans. Mais ce n’est pas le sujet, revenons àSi j’avais testé le premier, je lui aurait balancé un 9 sans hésiter car c’était tellement bon qu’il est responsable d’une masse de nuits blanches, de retards dans le taf, et de difficultés à m’endormir à cause de ce que l’on appelle «» (si tu connais pas, vas voir Google). J’aurais en revanche mis 7 aux deux autres tout comme je le fais au concerné, et il y a une bonne raison à cela. Le principe est pourtant le même, à savoir remplir de manière hypnotique des grilles à partir des chiffres lâchés sur les cotés de l’écran, tout le principe étant que les puzzles se complexifient et qu’il y a un énorme sentiment de satisfaction à peu à peu développer soi-même et sans tuto des astuces pour débusquer les indices (encore une fois si vous jouez « sans aide », et c’est le mieux). Des jeux du genre, il y en a des tonnes mais si ceux de Jupiter ont aussi bonne réputation, c’est à la fois pour leur feeling ultra rapide mais également le fait qu’il n’y aucune place au hasard à cause de grilles mal branlées. Quand vous êtes bloqués, sachez qu’il y a toujours un indice sous vos yeux. Tout le problème est de déterminer où, même s’il est possible de passer 10 minutes devant son écran sans savoir quoi faire.Et donc on arrive au problème des suites de. Le premiera introduit les bases excellentes, avec plus d’une centaine de grilles (5x5, 10x10, 15x15 avant l’étape finale du 20x15), répartis en deux modes, le deuxième (Mega) changeant en partie votre manière de voir les choses, et est tout aussi intéressant. Jupiter aurait pu en rester à cela et, surtout à notre époque de « jeux à service »,se suffisait à lui-même et avait ensuite juste besoin d’être agrémenté de pack de grilles sous forme de DLC, rendant heureux les fans qui auraient pu avoir leurs doses de temps en temps. Sauf que le studio aime le pognon et a préféré opté pour des suites à 10 balles l’unité, exploitant en prétexte que chaque nouvel épisode propose un tout nouveau mode de jeu, qu’on retrouve ensuite dans le suivant, faisant queest désormais garni de 5 modes dont les deux initiaux. Mais l’ennui, et il est simple, c’est qu’à chaque fois, le mode en question censé justifier le plein tarif, il est un peu tout nul.Et comme on les retrouve tous ici, autant de nouveau évoquer que « Clip » est toujours aussi ennuyeux avec sa suite de mini-grilles barbantes, tandis que « Color » aurait pu être une bonne idée mais là encore, complexifie inutilement le concept et le faire perdre grandement en vitesse de jeu (malgré de nouveaux raccourcis).4 vient donc ajouter à cela son propre mode, dit « Extra », et à l’annonce, ça donnait envie puisque le jeu sortait ses burnes pour dévoiler des grilles en 30x30. Là, ça parle au fan qui a passé en cumule près de 200h sur les trois premiers. Mais pourquoi c’est décevant alors ? Hé bien il y a trois raisons. La première, c’est qu’en fait, le 20x20 (voir allez, 25x25) aurait été pleinement suffisant vu que plus élevé, ça devient illisible, et je vous parle d’une expérience sur un grand écran pas placé bien loin. La deuxième, c’est le contenu : deux pauvres grilles, tandis que les trois autres (du 30x40, encore pire) sont offertes à l’unique condition de posséder les précédents épisodes. Malynx. Et enfin, le dernier point, bah c’est tout simplement que ces grilles sont juste sans intérêt car beaucoup trop faciles, ne proposant aucune vraie réflexion pour un habitué. Voilà.