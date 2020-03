Une rumeur sur 4chan, provenant d'un soit disant employé de Konami, parle de ce préparerait Sony pour la PS5. L'intéressé déclare que Sony souhaite acheter les franchises Metal Gear, Silent Hill et Castlevania.

- Ils veulent faire un remake de Metal Gear et Metal Gear 2 : Solid Snake sur PS5 avec Kojima.

- Reboot en douceur de Silent Hill sur PS5 avec Keiichiro Toyoma et Masahiro Ito. Ikumi Nakamura pourrait les rejoindre (elle serait désormais avec Sony).

- Full reboot pour Castlevania sur PS5 avec Shutaro Iida, Koji Igarashi et Sony Japan. Un style à la Bloodborne et Lords of Shadow (le premier).

Evidemment, cela ne sont que des rumeurs. J'imagine qu'on sera vite fixé si l'on apprend que Nakamura n'a pas rejoint Sony. Cependant, ce qui est assez intéressant c'est que le post sur 4chan date du 13 janvier.

Et le retour de Silent Hill fait bien parler de lui dernièrement. Affaire à suivre.