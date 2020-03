Tests

Rejetant un temps la licence que l’on pensait du coup plus ou moins enterrée,a finalement bien fait de revenir depuis quelques années sur seset sans aller jusqu’à multiplier les apparitions inédites (une annonce doit néanmoins arriver « prochainement »), les diverses compilations auront tout de même réussi à dépasser les 3 millions de ventes. Il y avait moyen de pousser le bilan et c’est donc en allant jeter un œil du coté des anciennes nomades Nintendo que les dirigeants se sont souvenus des sagas, respectivement à l’attention des bonnes vieilles Game Boy Advance et Nintendo DS, et l’occasion n’était donc que trop bonne pour nous sortir une troisième collection pour de nouveau faire craquer les fans, toujours attristés de devoir passer par l’import japonais pour une version boîte.Il est difficile en revanche de tartiner sur la qualité du portage puisque le constat est identique à ce que l’on avait vu chez les précédentes compiles, incluant cette fois un mode bonus en Time-Attack VS (sympa sans plus) en plus des habituels multiples filtres qui n’empêcheront pas d’avoir de gros pixels qui tâchent sur un énorme écran TV vu la résolution des originaux (surtout les Zero sur GBA), le choix directement dans le menu entre les versions japonaises et occidentales, la grosse galerie d’artworks, la possibilité de changer la configuration des boutons qui sera une aubaine dans les ZX et enfin de petites attentions fort louables : les cartes ZZ qui réclamaient l’utilisation de l’eReader GBA sont maintenant intégrés dans un menu sous forme de collection (avec les bonus qui vont avec), et les boss supplémentaires n’ont pas été oubliés. Le menu est clair, et l’essentiel du taf est fait, hormis le fait que seuls les ZX bénéficient de textes FR (et pas toujours bien traduits), alors qu’il faudra comme à l’époque se contenter de l’anglais pour la série Zero.Vu de loin, Zero et ZX paraissent assez proches et il faut s’atteler sur chacune des sagas pour comprendre que la première ressemblerait presque à un brouillon de la seconde, toutes signéesen passant. Commencer par Zero permet donc de découvrir la série sur un angle plus Metroidvania (mais encore trop linéaire dans les faits) et surtout des mécaniques pour casser les piliers même de la franchise, dont un système d’armes à améliorer et surtout un principe de force/faiblesse bien plus commun que nos habitudes depuis la Nes. Pas mauvaise à vivre et s’améliorant forcément au fil des épisodes, même si certains choix laisseront à chacun opter pour leur favori, la quadrilogie Zero souffre du syndrome habituel des Mega Man : ça se suit et ça finit par beaucoup trop se ressembler au point d’en devenir lassant bien avant de voir les crédits du quatrième.C’est d’ailleurs là qu’intervient ensuite ZX, qui est juste la symbiose attendue des bonnes idées de la série : on garde l’aspect Metroidvania (mais avec davantage de liberté et de quêtes annexes) mais tout en gardant cette fois les fondamentaux avec les multiples pouvoirs élémentaux qui seront symbolisés cette fois non pas par une nouvelle couleur mais une véritable transformation. Surfant bien mieux entre ces moments d’exploration et l’action, ZX et ZX Advent (encore plus complet) reste indéniablement le morceau le plus intéressant de cette compilation. On en vient même à dire qu’à l’instar de la X Collection (où l’on aurait bien voulu virer X7 & X8 pour un prix plus bas), nous n’aurions pas refusé un simple duo ZX pour laisser chacun les découvrir à moindre coût sans être obligé de prendre la totale. Les collectionneurs repartiront néanmoins satisfaits et quant aux curieux, n’oublions pas de signaler que l’on retrouve encore une fois les modes plus ou moins faciles, voir (si vous souhaitez garder le challenge en partie intact) vous contenter de nouveaux checkpoints. De quoi mourir autant devant chaque boss, mais avec moins de chemin pour y aller.