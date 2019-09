"J'ai eu la chance de développer Bioshock Infinite, de travailler avec Ken[ Levine et toute son équipe ,Irrational Games était tout simplement incroyable. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu me lancer dans ce projet, c'était une expérience formidable. C'est Ken Levine qui a décidé Bioshock Infinite de présenter le concept du combat initié par le joueur. "C'est une idée qui est née de Ken ; il était très têtu à ce sujet, donnant au joueur la possibilité de choisir comment et quand. Nous avons donc décidé de faire de meme sur Gears 5 "

"Dans les précédents Gears, quand vous alliez dans une pièce, les locustes vous voyait immédiatement et commençait à vous tirer dessus." La minute où vous vous êtes approché de la pièce a suffi pour qu'ils sachent tout de suite que vous étiez là. A chaque Gears vous ouvrez une porte et immédiatement vous allez vous couvrir parce que les balles viennent vers vous. Dans Gears 5, nous avons l'idée du combat initié par le joueur"

posted the 09/02/2019 at 10:47 AM by negan