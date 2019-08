Gears 5 se rendra à la gamescom le lundi 19 août avec la toute nouvelle Horde dans Inside Xbox et sera suivi d'un regard exclusif sur la campagne dans Opening Night Live avec moi et Rod Fergusson .



"De la part de tous les membres de la Coalition, nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de partager Gears 5 avec le monde entier. Je tiens à remercier l'équipe ici présente qui a travaillé si fort pour nos partisans, et nous espérons tous que vous êtes tous aussi excités que nous de jouer à Gears 5 ", a déclaré Rod Fergusson, chef de studio Chez The Coalition.

"Je suis très fier de ce que l'équipe de la Coalition a accompli ", a déclaré Matt Booty, responsable des studios de jeux Xbox. "C'est non seulement le plus gros Gears de tous les temps, mais c'est aussi le plus raffiné techniquement, avec un gameplay 4K HDR à 60 images par seconde sur Xbox One X, un cross-play sur tous les modes sur Xbox et Windows 10 et Steam, et des fonctions d'accessibilité actualisées telles que le support du Contrôleur Adaptif. Avec la disponibilité de jour et de date sur Xbox Game Pass, nous nous réjouissons d'accueillir plus de joueurs que jamais dans l'univers Gears."