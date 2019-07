Critiques

La communication autour de la gestion du Marvel Cinematic Universe n’était pas la plus simple autour de cette nouvelle aventure du tisseur.Au départ considéré comme le premier film de la phase 4, on a finalement eu le droit à un « non, non, en fait c’est le dernier de la phase 3 ». Ceux qui comme moi ont vu Avengers : Endgame se sont alors posés LA question :Comment est-ce que Spider-Man : Far From Home peut-être la conclusion d’une phase après l’énorme conclusion à 11 ans d’histoires ? Est-ce qu’on va revivre le syndrome Ant-Man qui était la conclusion de la phase 2 sans aucune raison après Avengers : L’ère d’Ultron ?Forcément, avec toutes ces questions, j’allais le voir avec pas mal d’appréhensions. Mais maintenant que le film est vu, voyons ensemble ce qu’il nous propose.