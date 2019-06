Voici quelques concept-art et surtout une démo réel () faîte avec le moteur d'animation. J'étais déjà dégoûté quand j'ai appris l'annulation du projet (à deux semaine du tournage) puis encore plus en voyant cette vidéo. Profitez pour voir la vidéo car les équipes desuppriment un peu tout.

Who likes this ?

posted the 06/29/2019 at 06:32 AM by spawnini