Bande Annonce

Doctor Sleep (30 octobre 2019)

De Mike Flanagan

Synopsis:

Suite de Shining dans laquelle Danny, devenu adulte, est encore traumatisé et souffre de problèmes d'alcoolisme et de gestion de la colère. Comme son père. Et ses pouvoirs paranormaux refont surface lorsqu'il doit sauver une fillette.