Oué, j'avoue, sur ce coup là je me suis pas fais chié à organiser un concours avec des règles compliquées et tout. Un tirage au sort tout bidon a été fait avec la main de l'innocence (celle de gauche, l'autre elle tient ma bière).Et pour finir, trêve de (faux) suspens voici qui qui a gagné:Il recevra le volume 1 de l'Anthologie Playstation aux éditions Geeks Line !

posted the 05/21/2019 at 12:08 PM by anakaris