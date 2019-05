Bande Annonce

Les Frenchmen, les premiers super-héros français (19 juin 2019)

D'Olivier Goujon

Synopsis:

Dans un petit village du centre de la France, deux trentenaires vivent paisiblement dans la ferme de leur père. Ils sont considérés comme les deux imbéciles du coin. Même s’ils ne le sont pas vraiment, ils en ont tout l’air ! Et alors qu’un terrible projet menace la sérénité de leur village tout entier, c’est pourtant eux, qu’une nuit, l’univers choisira pour décider de l’avenir de tous. Commence alors une véritable course contre la montre, mais,.. Joe et Chris seront-ils aptes à assumer leurs rôles de premiers super-héros français ? Et surtout, arriveront-ils à mener à bien leur première mission pour préserver la vie de leur village et celle de leur famille ?