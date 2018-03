Retour des, mais pourcette fois-ci. Voici ma sélection d'uned'entre eux parmi les plus classes que j'ai pu dégoter sur(oui, oui) et consorts. Fournée garantieetPar @seigetsu_kotaku Par swd3e2 Par @SiamerAmine Par Captainjuu (GK)Par Dice9633 Par Justin Paul Par @ReaChwan Par castcuraga Par @magalie_dib Par ZephX Par ShiroHuntress Par @akei0710 J'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez être notifiés pour les prochaines fournées

