Plutôt que de faire un article sur mon blog pour parler plus longuement des jeux que j'ai achetés et d'autres trucs dont tout le monde s'en fout, mon premier article de l'année 2018 sera sur ce groupe (encore merci à mon pote Gunotak de m'y avoir ajouté en tant que rédacteur) et sera dédié une fois de plus à l'exceptionnel Ys VIII : Lacrimosa of Dana qui je le rappelle n'est ni plus ni moins mon GOTY 2017, rien que ça. J'avais déjà donné mon avis sur la version PS Vita de ce jeu sur ce groupe même, mais aujourd'hui cet article sera relativement différent. En effet, cet article sera à but informatif. J'ai remarqué que beaucoup de personnes hésitaient entre la version PlayStation 4 et la PS Vita et je les comprends tout à fait. La version PS Vita est très intéressante pour son côté nomade et le fait qu'elle soit également compatible PlayStation TV, sans oublier le fait qu'elle possède des DLC exclusifs comme des tenues supplémentaires (maillots de bain, costumes de pirates, etc). Mais la version PlayStation 4 possède quand a elle énormément de contenu supplémentaire, sans oublier le fait qu'elle est également jouable en nomade via le Remote Play, à condition de posséder une PS Vita. Donc pour cet article, je vais détailler au mieux les ajouts de la version PlayStation 4, avec des screens à la clé, qui rappelons-le, tourne en 1080p/60fps.



Voici les détails à retenir :



(Veuillez cliquer sur les images pour afficher leur taille réelle...)

Les missions se déroulant la nuit !

L'une des nombreuses nouveautés de cette version PlayStation 4 de Ys VIII : Lacrimosa of Dana et accessible uniquement dans la partie avec Adol. A certains moments du jeu, des quêtes fedex vous demanderont de vous rendre dans certaines zones la nuit à partir d'un feu de camp. La particuliarité de ces missions est qu'elles sont plus difficiles que les autres, mais surtout que les ennemis sont beaucoup plus forts et plus nombreux qu'auparavant. On signalera également que la musique de ces missions de nuit n'est pas la musique habituelle de la map en question et que les coffres auparavant ouverts réapparaissent comme par magie, mais ne comptant pas pour le compendium.

Nouveau donjon : La Crypte !

Probablement la nouveauté la plus intéressante selon-moi. Un nouveau donjon fait son apparition dans Ys VIII : Lacrimosa of Dana . Celui-ci se révèle particulièrement bon, il est doté de quelques énigmes particulièrement ardues (surtout si vous voulez récupérer tous les coffres), de nouveaux ennemis et boss, d'une nouvelle musique qui tue absolument, de nouveaux PNJ (mais ça, on en parlera un peu plus bas), de nouveaux coffres permettant à Dana de changer son équipement, mais surtout de nouveaux éléments scénaristiques offrant une petite extension à la longue et triste histoire du Royaume d'Eternia et ces éléments ne seront accessibles que petit à petit et selon la vertu de Dana. On rappelera également qu'une version alternative de ce donjon est accessible avec Adol, mais elle demeure beaucoup plus difficile et n'est absolument pas scénarisée.

Un tout nouveau personnage fait son apparition !

Cette charmante demoiselle aux cheveux roses s'appelle Io et demeure un personnage assez important dans la partie de Dana. Je ne peux pas en dévoiler trop par respect envers ceux n'ayant pas fait le jeu, mais sachez que Io apparaîtra souvent, dont notamment dans le donjon optionnel et son histoire est également liée au Royaume d'Eternia. Mais sachez que vous saurez absolument tout sur elle en finissant le donjon optionnel et que la conclusion autour de ce personnage se fera à la toute fin du jeu.

De nouveaux PNJ sous la forme d'esprits !

Encore une nouveauté sympathique de Ys VIII : Lacrimosa of Dana . Assez tôt dans le jeu, Dana aura la possibilité d'effectuer de nouvelles quêtes annexes (car oui, il y a également de nouvelles quêtes) et certaines d'entre-elles consisteront à sauver des esprits en danger. Bien évidemment, des récompenses seront à la clé, comme de nouvelle transformations et des améliorations des transformations en question (on en parlera également plus bas), mais surtout la possibilité d'acheter des objets à l'un des esprits en question. C'est limite une révolution, car dans la version PS Vita, en plus d'avoir le niveau bloqué (ce qui n'est d'ailleurs plus le cas dans la version PlayStation 4), on ne pouvait acheter ni objets, ni équipements. Probablement l'une des meilleures nouveautés du jeu.

De nouvelles transformations !

Étant donné que Dana combat toute seule et étant donné qu'il y a des ennemis et boss supplémentaires, il fallait bien lui offrir un petit boost. C'est pour cette raison que Dana dispose de deux nouvelles transformations accessibles uniquement en sauvant les esprits comme expliqué plus haut. La première transformation (avec les cheveux verts) lui octroie le pouvoir de la terre et lui permet de devenir plus lourde et de résister au vent, mais surtout la rend beaucoup plus forte grâce à sa masse, pratique pour les gros mobs dotés d'une armure. En contrepartie, ses attaques sont très lentes. La seconde transformation (lorsqu'elle a les cheveux jaunes) lui octroie le pouvoir de la lumière. Sa vitesse est multipliée, ses attaques à l'épée hyper rapides et surtout elle peut frapper certains ennemis particuliers et ce uniquement avec cette forme.

De nouveaux éléments concernant le passé lointain du Royaume d'Éternia !

On continue toujours avec les nouveautés du jeu et celle-ci concerne encore le donjon optionel de la partie avec Dana. Lorsque vous finissez un palier du donjon optionnel, vous arrivez devant une stèle en pierre. Celle-ci contient des informations sur l'histoire du Royaume d'Éternia à une époque très lointaine. A chaque palier du donjon, vous trouverez une stèle identique contenant des informations. Mais pour aller au palier suivant, il vous faudra franchir une porte particulière liée à la vertu de Dana. Pour augmenter votre vertu et donc passer ces portes, il vous faudra finir des quêtes annexes pour espérer pouvoir parvenir à l'ultime palier de l'histoire du Royaume d'Éternia.

L'histoire du Royaume d'Éternia s'offre une extension !

S'il y a bien une chose qui m'a gêné dans la version PS Vita de Ys VIII : Lacrimosa of Dana , c'est que la partie avec Dana dans Royaume d'Éternia fut pour ainsi dire incomplète et qu'il manquait beaucoup de choses, dont la chute du royaume. J'imagine que Falcom n'a pas eu le choix compte tenu des capacités de stockage du support ? Quoi qu'il en soit, cette version PlayStation 4 corrige tout ça et on a enfin plus d'éléments concernant la chute du royaume. On a même la possibilité de jouer cette partie dans un Royaume d'Éternia en ruine avec des survivants pliant bagages à tour de rôle, le tout dans une atmosphère bien froide. Au moins de ce côté-là, on a enfin plus d'éléments et ça fait plaisir, même si on en veut toujours plus.

De nouvelles musiques !

Tout dernier paragraphe qui ne sera pas bien long. Étant donné que la version PlayStation 4 de Ys VIII : Lacrimosa of Dana propose de nombreuses nouveautés, il fallait également s'attendre à de nouvelles musiques composées par la "Falcom Sound Team JDK". Et c'est heureusement le cas, puisque cinq nouvelles pistes sont de la partie. Mention spéciale à "Riddles of the Labyrinth" qui est mon thème préféré du jeu et dont j'ai mis la vidéo juste au-dessus.