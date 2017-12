Square Enix

Aujourd'hui ou plutôt hier (il y a plusieurs heures de décalage avec le Japon),était l'hôte d'un Live Stream àautour du fameux. Malgré l'absence totale de toute information sur ce sujet, un grand nombre de sites Web y sont allés de leur article et ont balancé le fait que l'éditeur Japonais aller enfin montrer publiquement la versiondu jeu. Mais comme cela arrive souvent de nos jours, une simple spéculation peut devenir très vite une rumeur.Malheureusement, cette rumeur est restée à l'état de rumeur. Le Live Stream était plus une longue discussion détendue entre les développeurs (le directeur, le producteur de la version PlayStation 4et le producteur de la version 3DS) à propos de l'année passée, leur propre travail et des sujets tout aussi similaires, et c'est à peu près tout ce dont il a été question. La seule mention de laa été quand les développeurs ont présentécomme l'un des jeux intéressants de cette année. Il y a tout d'abord eu un sondage sur quelle plate-forme pas moins de 5000 joueurs avaient joué au jeu. En voici les résultats :La versiona reçu et de manière assez surprenante pas moins de, suivi de près par la versionqui a reçudes votes,des joueurs ont joué aux deux versions, tandis que seulementdes joueurs se sont engagés à acheter le jeu dans un avenir plus ou moins proche. D'après ce que l'on sait, au Japon, la versionsurpassait de peu en terme de ventes la version, mais le résultat de ce sondage n'est pas surprenant, étant donné que ceux qui ont été sollicités étaient probablement des joueurs ayant joué à la versionUn second sondage a été organisé comme d'habitude à la fin du Live Stream, demandant si les téléspectateurs avaient appréciés le jeu ou non. Le résultat a été un peu plus surprenant : normalement, l'audience dede façon asdez négative lorsqu'il y a trop de news, mais comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous,ont trouvé le Live Stream "très bon",l'ont trouvé "assez bon", alors que seulementont eu une opinion négative à ce sujet.Le Live Stream était en effet très amusant, avec les développeurs discutant de façon agréable sur le développement du jeu, leur travail et les jeux dans une atmosphère détendue, comme s'il s'agissait de vacances. Ils ont même eu des desserts à thème qui seront servis au. Et les Japonais adorent les desserts, c'est bien connu.La seule véritable information partagée dans ce panel (ce qui montre la tristesse de cet événement) était que le jeu allait être mis en ventes dans les Stores digitaux (il l'est déjà), le tout avec de grosses promotions, puisque la versionpassera de, tandis que la versionpassera deCes ventes vont s'étendre jusqu'au autres volets de la saga, puisqueet(qui sont également tous disponibles sur, voireetpour certains d'entre-eux) seront également en solde. Ces promotions deviendront actives sur leetentre. Si vous ne pouvez pas attendre une sortie occidentale pour récupérer, qui n'a toujours aucune date de sortie ou même de plate-forme confirmée (même si une localisation surest envisagée), la période après Noël semble être la meilleure pour saisir la version Japonaise du jeu.Vu qu'on est toujours en train de parler de chiffres, cette promotion sera faite principalement pour célébrer un chiffre bien spécifique. En effet, le total d'heures de jeu à atteint un cumul de plus de 500 000 000 d'heures de jeu pour l'ensemble des jeux. Selon le communiqué de presse, cela est calculé via le, mais il n'est pas précisé siutilise la puissance de ces statistiques pour étendre ce calcul vers les autres plate-formes ou si ces heures ne proviennent que des consoles. De toute façon, ça fait tout de même beaucoup d'heures de jeu.A ce stade actuel, il sera intéressant de voir quandse décidera à enfin révéler la versiontant attendue de, d'autant plus que nous ne savons toujours pas à quoi ressemblera cette version. Avec les versionseten vente depuis plusieurs mois, les joueurs Japonais vont-ils recraquer sur ce jeu lorsqu'il arrivera sur la nouvelle console de? Seul le sitepourra répondre à cette question, en temps voulu.