Pacific Rim revient non pas avec un 3eme film, mais en série animée CGI dégueulasse sur Netflix en 2021.La serie fera 13 episodes.Nous suivrons un frère et sa sœur, tout deux pilotes de Jaegers, a la recherche de leurs parents.

Who likes this ?

posted the 10/28/2020 at 01:25 AM by guiguif